Variante Covid, Miozzo: "Probabile sia circolata in Italia"

Fotogramma

La variante inglese del Covid non "è l'unica delle varianti e non sarà neanche l'ultima delle varianti. E' molto probabile che sia circolata abbondantemente anche nel nostro Paese''. Lo ha detto il coordinatore del Cts Agostino Miozzo intervenendo a SkyTg24'.

Sugli stanziamenti per il comparto sanitario previsti dal governo, Miozzo spiega: ''Se fossero solo quei 9 rispetto alla situazione della sanità nazionale forse sarebbero pochi'', mi auguro che ''ci siano altri fonti di contributo''. E alla domanda se sia d'accordo sull'ipotesi di utilizzare il Mes per la sanità Miozzo risponde: ''Fosse per me direi di sì''.