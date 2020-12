Covid Toscana, oggi 435 nuovi casi positivi: il bollettino

(Afp)

"Sono 435iI nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana su 4.033 casi testati (10,8% positivi, dato in linea con ieri, era dal 21 ottobre che non avevamo un dato così basso). Sono stati effettuati 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati. Solo in 123 comuni su 273 si sono registrati nuovi casi". Lo annuncia su Facebook Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, anticipando i dati del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nel territorio della regione.

"La situazione epidemiologica è decisamente migliorata, ma occorre prudenza e rispetto delle regole - aggiunge Mazzeo - Non mi stancherò mai di ripetervelo: tanto più continueremo ad essere responsabili tanto più saremo liberi".

Il presidente Mazzeo parla poi di una novità per quanto riguarda le visite ai pazienti gravi: "L'affetto dei propri cari può essere fondamentale durante la malattia, per questo come Regione abbiamo permesso che i pazienti, soprattutto quelli gravi e gravissimi, ricoverati in ospedali, case di cura e Residenze sanitarie assistenziali della Toscana potranno ricevere visite da parte dei loro familiari, pur nel rispetto delle norme anti Covid. Le visite saranno regolate in modo da ridurre al minimo i rischi e verranno informati sulle procedure da seguire per l'accesso al reparto, l'igienizzazione, la vestizione e la svestizione. Speriamo che questo possa permettere loro di passare le festività in maniera più serena".