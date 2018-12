Francia cancella aumento tassa carburanti per 2019

(Afp)

Il governo francese cancella l'aumento della tassa sui carburanti per il 2019. Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro Edouard Philippe "hanno d'intesa voluto rimuovere l'aumento della tassa" sui carburanti per il 2019, fa sapere l'Eliseo, come riferisce Le Figaro. "Il dibattito cittadino e parlamentare delle prossime settimane e mesi dovrà trovare soluzioni e finanziamenti che rispondano alle sfide della transizione ecologica, soluzioni che preserveranno il potere d'acquisto dei nostri concittadini", aggiunge l'Eliseo.

Ieri l'esecutivo aveva disposto la sospensione di 6 mesi sull'aumento della tassa. La misura era stata giudicata insufficiente dai leader della protesta dei gilet gialli, che avevano indetto una nuova giornata di proteste per sabato a Parigi.