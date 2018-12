Corte Ue: "Gb può revocare Brexit da sola"

(Foto Afp)

Il Regno Unito potrebbe unilateralmente decidere di non lasciare l'Unione europea. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, "quando un Paese membro ha notificato al Consiglio europeo la sua intenzione di ritirarsi dall'Unione europea, come ha fatto il Regno Unito, quel Paese membro è libero di revocare un modo unilaterale quella notifica". E quella possibilità, sottolineano, "esiste fintanto che l'accordo di ritiro concluso tra l'Ue ed i Paesi membri non è entrato in vigore o, nel caso in cui tale accordo non sia stato concluso, finché non sia scaduto il periodo dei due anni dalla data di notifica dell'intenzione di lasciare l'Ue o ogni sua estensione".

Quella di stamani è una delle decisioni più rapide prese dalla Corte nei suoi 66 anni di storia e giunge alla vigilia del voto con il quale domani la Camera dei Comuni è chiamata ad approvare o respingere l'accordo per la Brexit negoziato tra Londra e Bruxelles. Secondo le intenzioni di voto già annunciate, la premier Theresa May non dispone dei voti necessari a far passare l'accordo. La decisione della Corte del Lussemburgo sulla "revoca unilaterale" dell'Articolo 50 rafforza il fronte anti Brexit, anche alla luce degli scenari inediti che potrebbero aprirsi con la bocciatura dell'accordo a Westminster.