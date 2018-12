Trump e Melania a sorpresa in Iraq

(Afp)

Visita a sorpresa in Iraq per Donald e Melania Trump la notte di Natale. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha rivelato oggi su Twitter che il presidente degli Stati Uniti e la first lady hanno visitato "le nostre truppe e la leadership militare per ringraziarli per il loro servizio, il loro successo e il loro sacrificio e per augurargli Buon Natale".

"Non c'è alcun piano" per ritirare i soldati americani in Iraq, ha detto il presidente degli Stati Uniti, a una settimana dall'annuncio del ritiro dalla Siria. Trump e la moglie Melania sono partiti ieri sera da Washington, arrivando oggi a sorpresa nella base aerea di Al Asad, a ovest di Baghdad, dove hanno incontrato i militari. L'Air Force One con a bordo il presidente e la moglie è decollato dalla base di Andrews poco dopo la mezzanotte ed è atterrato nella base di Al Asad alle 19.06 ora locale, le 17.06 ora italiana. Alla domanda sul perché della visita in Iraq, Trump ha risposto: "E' un posto di cui parlavo da molti, molti, molti anni, ne parlavo da civile". E ora che è capo delle Forze armate, il presidente ha detto di aver "voluto andare per rendere omaggio soprattutto ai grandi soldati, alle grandi truppe che sono qui".