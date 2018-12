Trump rivela su Twitter la presenza dei Navy Seals in Iraq

(Fotogramma)

Dopo la sua missione a sorpresa natalizia in Iraq, Donald Trump ha pubblicato su Twitter un video in cui incontra un team dei Navy Seals, svelando in questo modo il dispiegamento, solitamente tenuto segreto dal Pentagono, nel Paese di un commando delle forze speciali diventate famose in tutto il mondo per la cattura di Osama bin Laden.

Non solo. Secondo quanto ha riportato Newsweek, nel video si vedono i volti dei membri di quella che sembra essere la "seal team five". Anche in questo caso il comandante in capo Trump avrebbe messo in pericolo l'unità di elite dal momento che solitamente le identità dei membri di queste forze speciali vengono tenute segrete per motivi di sicurezza. E quindi, in caso di pubblicazione di foto o video, i volti vengono oscurati.