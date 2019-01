Casa Bianca valuta cancellazione presenza Trump a Davos

(Afp)

Lo shutdown del governo mette a rischio la presenza di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, in programma dal 22 al 25 gennaio. La Casa Bianca, riferisce il Washington Post, sta valutando la cancellazione del viaggio del presidente.

Trump è impegnato nel braccio di ferro con i democratici sui finanziamenti destinati al muro che il presidente vuole al confine con il Messico. L'assenza di un'intesa, come confermato dal meeting infruttuoso con i leader dem andato in scena oggi, impedisce di votare il provvedimento per finanziare l'attività del governo federale.

Oltre a Trump, la delegazione americana in Svizzera ad oggi comprende Steven Mnuchin, segretario al Tesoro, Mike Pompeo, segretario di Stato, Wilbur Ross, segretario al Commercio, Alex Acosta, segretario al Lavoro, Elaine Chao, segretario ai Trasporti, Kirstjen Nielsen, segretario alla Sicurezza interna, Linda McMahon, segretario alle Piccole e medie imprese, e Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio. Il presidente, se partisse, sarebbe accompagnato anche da alcuni consiglieri, compresa la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner.