Il video dell'attacco kamikaze a Manbij, Is rivendica esplosione

Ecco il video, diffuso su twitter, della violenta esplosione avvenuta in un ristorante nel centro della città di Manbij, Siria nord-orientale. Nella clip, la cui visione è consigliata ad un pubblico adulto, i momenti della deflagrazione che ha causato 16 vittime. Si è trattato di un attacco kamikaze rivendicato dal sedicente Stato Islamico. Un attentatore suicida si è fatto saltare in aria all'interno del ristorante Kasr al-Umara in centro a Manbij dov'erano presenti una quindicina di soldati americani. Fonti non confermate parlano di almeno due militari americani uccisi nell'esplosione. (Video twitter/ Jerry Isbardi /Political and terrorism analysts based in Indonesia)