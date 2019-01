Parigi: "Possibile la presenza di 14 italiani ricercati"

(Afp)

Il ministro della Giustizia francese Nicole Belloubet ritiene "possibile" la presenza in Francia di 14 cittadini italiani ricercati per terrorismo da Roma dagli anni di piombo ma Parigi "non ha ancora" ricevuto richieste di estradizione. "E' possibile" ha detto il ministro intervenendo su France Inter. A parlare di 14 persone localizzate in Francia era stato il ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini. "E' un dossier - ha aggiunto - sul quale non ho ancora veramente lavorato. Esamineremo la cosa con la massima attenzione", ha poi dichiarato. Il ministro, che "non ha ancora" ricevuto richieste di estradizione, ha assicurato che rivolgerà "uno sguardo attento a ciascuno dei dossier" e ha promesso "di discutere" con l'Italia.