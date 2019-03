Thailandia, autocisterna travolge coppia di italiani

Immagine d'archivio (AFP)

Travolti e schiacciati da un'autocisterna per il trasporto carburante. Una coppia di italiani - Ilaria Rizzo, 37 anni, e Giuliano de Santis, 42, entrambi pugliesi - è morta dopo essere stata investita dall'automezzo mentre era in scooter nel distretto di Muang, in Thailandia. Il tragico incidente - le cui immagini riprese da una telecamera a circuito chiuso sono state pubblicate su Facebook dall'emittente 'RDNews CH3' - è avvenuto lo scorso 28 febbraio sulla Pak Nam Road, come riporta il sito del 'Bangkok Post'.



L'autista del mezzo avrebbe perso il controllo a causa di un guasto ai freni, si legge, che ha provocato il rovesciamento del mezzo che ha investito la coppia. Per mettere in sicurezza la strada, su cui si è riversato il carburante trasportato, ci sono volute circa due ore. Alcuni testimoni, come riportato sempre dal 'Bangkok Post', hanno riferito che il camion stava andando veloce, immettendosi da una strada laterale sulla Pak Nam Road. Mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente, in queste ore, diversi i messaggi di cordoglio che vengono postati sulla pagina Facebook della 37enne, psicologa e psicoterapeuta, originaria del Salento.



ATTENZIONE: LE IMMAGINI POTREBBERO URTARE LA SENSIBILITA' DEL LETTORE