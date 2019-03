Maduro espelle ambasciatore tedesco

(Afp)

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato 'persona non grata' l'ambasciatore tedesco a Caracas, Daniel Martin Kriener, "per i suoi ricorrenti atti di ingerenza nelle questioni interne del paese". Kriener ha 48 ore per lasciare il paese.

In un comunicato, il ministero degli Esteri ha definito "inaccettabile che un rappresentante diplomatico straniero eserciti" nel territorio del paese che lo ospita "un ruolo pubblico più tipico di un leader politico in chiaro allineamento con l'agenda di cospirazione dei settori estremisti dell'opposizione venezuelana".

a Germania è uno dei numerosi paesi europei che hanno riconosciuto Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. L'ambasciatore tedesco ha preso parte ad incontri con il presidente dell'assemblea nazionale, che punta a condurre il paese a nuove elezioni. L'ultimo di tali summit è andato in scena martedì nella residenza dell'ambasciatore spagnolo a Caracas, Jesus Silva. Secondo fonti diplomatiche iberiche, all'incontro hanno partecipato anche gli ambasciatori di Francia, Portogallo, Romania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Canada e Cile.