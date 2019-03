Le altre moschee nel mirino

(Fotogramma)

Gli attacchi contro le due moschee di Christchurch sono senza precedenti in Nuova Zelanda, ma conoscono tristi precedenti in altre zone del mondo. Di seguito i più sanguinosi degli ultimi anni oltre all'attacco alla moschea Finsbury Park, a Londra, rievocato nel manifesto del terroristia di Christchurch:

- a Shikarpur, in PAKISTAN, il 30 gennaio 2015 il gruppo estremista sunnita Jundullah attacca una moschea sciita e muoiono 71 persone;

- a Sana'a, capitale dello YEMEN, il 20 marzo 2015 due moschee finiscono nel mirino di attentatori suicidi e si contano 142 morti;

- sempre a Sana'a, in YEMEN, il 24 settembre 2015 un attacco kamikaze tra i fedeli riuniti in una moschea per l'Eid al-Adha fa 25 morti;

- nella provincia del Baluchistan, in PAKISTAN, il 12 novembre 2016 un kamikaze dell'Is uccide più di 50 persone in un tempio sufi;

- nella provincia del Sindh, in PAKISTAN, il 16 febbraio 2017 un attentatore suicida colpisce il santuario sufi di Lal Shahbaz Qalandar e si contano quasi 100 morti;

- a LONDRA il 19 giugno 2017 una persona muore e dieci restano ferite quando un uomo alla guida di un'auto si scaglia contro una folla riunita davanti a una moschea a Finsbury Park durante il mese sacro di Ramadan;

- nel Nord del Sinai, in EGITTO, il 24 novembre 2017 un attacco contro una moschea fa 311 morti.