Colpo da Bulgari, "non gilet gialli o black bloc ma rapinatori"

(Afp)

Vetrina in frantumi e gioielli saccheggiati, prima dell'intervento della polizia. Quella di sabato scorso alla boutique di Bulgari sugli Champs Elysees, durante la manifestazione dei gilet gialli, in mezzo agli assalti a diversi altri negozi del lusso, era sembrata in un primo momento un'azione dimostrativa, ma potrebbe essere stata invece opera di professionisti. "Vedendo la velocità con cui hanno agito non mi sembrerebbero manifestanti o black bloc quanto rapinatori" ha detto Loic Leucoplier, segretario nazionale del sindacato Alliance Police, nel corso di un'intervista al canale francese BFM TV.