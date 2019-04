Brexit, now or never

(AFP)

Se il Parlamento non approva un accordo per uscire dall'Ue, la Brexit "ci scivola dalle dita". La premier britannica Theresa May, come riferisce il 'Guardian', nella serata di sabato ha rivolto l'ennesimo disperato appello ai parlamentari, affinché diano il via libera all'intesa con l'Ue. Il rischio, dice il primo ministro, è veder evaporare la Brexit.

"Visto che il Parlamento ha chiarito che fermerà l'uscita del Regno Unito senza un accordo, ora siamo di fronte ad una scelta senza appello: lasciare l'Unione europea con un'intesa o non lasciarla affatto".

"Più tempo impieghiamo, più grande diventa il rischio che il Regno Unito non esca affatto. Significherebbe lasciarsi scivolare dalle dita la Brexit, per cui il popolo britannico ha votato. Io non sosterrò tutto questo - la posizione di May -. E' essenziale arrivare al risultato che il popolo ha scelto votando e fare ciò che è necessario per ottenere un accordo".