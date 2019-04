Strage di Pasqua Almeno 138 morti in Sri Lanka

(Foto Afp)

Pasqua di sangue in Sri Lanka. Almeno sei esplosioni sono state segnalate in chiese e hotel. Il bilancio delle vittime continua a salire di minuto in minuto: secondo quanto riferisce la polizia ci sarebbero almeno 138 morti e oltre 400 feriti.

Una delle chiese colpite dall'esplosione è Sant'Antonio a Colombo. Le altre due sono San Sebastiano a Negombo, a circa 30 chilometri dalla capitale e una chiesa a Batticaloa, a 250 chilometri a est della capitale. Secondo quanto riferiscono fonti della polizia e dell'ospedale di Batticaloa, il bilancio in quella città sarebbe di almeno 25 morti.

Nella capitale, Colombo, il bilancio sarebbe di altre 25 persone uccise.

Il portavoce della polizia Ruwan Gunasekera ha detto che i feriti sono stati evacuati mentre le forze di sicurezza hanno isolato le aree e sono in corso delle operazioni.

Tra i feriti ci sarebbero anche dei cittadini stranieri che soggiornavano nei tre hotel a cinque stelle colpiti: Cinnamon Grand, Kingsbury e Shangri-La, situati nel cuore di Colombo. La sicurezza nella capitale e nell'aeroporto, intanto, è stata intensificata. "L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro per effettuare verifiche su attacchi in Sri Lanka", riferiscono fonti della Farnesina.

Il Governo dello Sri Lanka ha convocato una riunione di emergenza, che è stata presieduta dal premier Ranil Wickremesing. Il presidente Maithripala Sirisena ha detto che le forze armate e la polizia hanno avviato delle indagini per accertare le responsabilità degli attacchi. "Stiamo cercando di individuare chi è all'origine di questi attacchi", ha detto Sirisena chiedendo alla popolazione di mantenere la calma.

Germania - "Siamo sconvolti dalla notizia degli attacchi ai cristiani nello Sri Lanka", scrive su Twitter il portavoce del cancelliere tedesco, Angela Merkel. "Li piangiamo e preghiamo per i feriti e per i loro familiari: il terrorismo, l'odio religioso e l'intolleranza non possono essere autorizzati a vincere", ha aggiunto. Il ministero degli Esteri tedesco ha in corso delle verifiche per determinare se ci sono cittadini tedeschi vittime delle esplosioni.