Sri Lanka, nuovo coprifuoco

(FOTOGRAMMA/IPA)

Il drammatico bilancio degli attentati terroristici in Sri Lanka è salito a 290 morti e 500 feriti. Lo hanno reso noto le autorità di polizia, secondo quanto riportato dai media locali. Ma la conta di morti e feriti non sarebbe ancora definitiva.

Finora le autorità cingalesi hanno confermato la morte di stranieri provenienti da cinque Paesi: Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo e Cina. Si ritiene che siano in tutto 35 le vittime straniere. L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro "per effettuare verifiche" sulla eventuale presenza di italiani.

GLI ARRESTI - Arrestate almeno 24 persone: il portavoce della polizia, Ruwan Gunasekara, ha detto che gli arrestati, tutti del luogo, sono stati interrogati dal Dipartimento di indagini criminali.

COPRIFUOCO - E il governo ha imposto un nuovo coprifuoco dalle 20 di lunedì alle 4 di mattina di martedì (ora locale). Lo hanno reso noto le autorità di polizia, annullando il ritiro del coprifuoco precedentemente imposto. Le scuole e le università rimarranno chiuse e le negoziazioni di borsa sono sospese fino a nuovo avviso.

ALLERTA USA - Intanto, nelle sue raccomandazioni per chi si trova o sta per recarsi all'estero, il Dipartimento di Stato Usa ha emesso domenica un avviso secondo il quale gruppi terroristici potrebbero organizzare ulteriori attacchi in Sri Lanka dopo quelli contro compiuti a Colombo. Secondo l'allerta i terroristi potrebbero attaccare "con pochissimo o nessun preavviso" cercando di colpire "luoghi turistici, stazioni e aeroporti, mercati o centri commerciali, strutture del governo locale, alberghi, club, ristoranti, luoghi di culto o parchi".