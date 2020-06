Pelosi: "Trump fa i capricci, famiglia intervenga"

Nancy Pelosi (AFP)

"Spero che la sua famiglia, la sua amministrazione o il suo staff intervengano per il bene del paese. Prego per il presidente degli Stati Uniti". Nancy Pelosi, speaker della Camera, si è espressa così dopo lo 'show' prodotto ieri da Donald Trump. Il presidente ha disertato un meeting con i leader democratici. Nella riunione le parti avrebbero dovuto discutere il piano per le infrastrutture.

Trump, invece, se n'è andato dopo pochi minuti, irritato per le dichiarazioni appena rilasciate da Pelosi. La speaker, che ha usato il termine ''capricci'' per descrivere il comportamento di Trump, in precedenza aveva affermato che il presidente è impegnato a insabbiare le inchieste del Congresso. Trump, tra ieri e oggi, ha replicato sostenendo che è impossibile collaborare se i democratici non rinunciano alle ''indagini fasulle'' nel tentativo di confezionare un 'bis' del rapporto Mueller.

"I democratici sono diventati il partito che non fa niente'', ha twittato oggi il presidente. "Tutti i loro sforzi riguardano una replica del Rapporto Mueller, che non è andato come avrebbero voluto. Per loro non è possibile indagare e legiferare contemporaneamente", ha aggiunto.

I democratici "non hanno a cuore le infrastrutture, i prezzi dei farmaci, i nostri veterani. Tutto quello che sono pronti a fare, sei commissioni, è tempo sprecato, giorno dopo giorno, cercando di trovare qualcosa che possa far male a me. Una spedizione di pesca pura come questa non è mai accaduta prima e non dovrebbe mai più verificarsi", ha scritto ancoraTrump.