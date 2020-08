Tarabella (S&D): "No a von der Leyen, basta assegni in bianco"

E' ora di finirla di dare "assegni in bianco" ai candidati presidenti della Commissione Europea, come si è fatto due volte con José Barroso e nel 2014 con Jean-Claude Juncker, spiega a margine della plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo, l'eurodeputato del Partito Socialista belga Marc Tarabella, illustrando i motivi per cui ha deciso di votare contro la candidata presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen domani sera.