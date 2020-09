New York Times: "Incidente base russa? Uno dei peggiori da Chernobyl"

(Afp)

Potrebbe esserci il test di un missile dietro l'esplosione che ha fatto almeno sette vittime, tutti esperti della Rosatom, nella base militare di Nyonoksa, nella regione nord occidentale russa di Arkhangelsk. E' l'ipotesi avanzata dal New York Times che ha definito l'incidente nucleare come "forse uno dei peggiori tra quelli avvenuti in Russia dai tempi di Chernobyl" e su cui, purtroppo, conclude il quotidiano statunitense "sarà difficile avere conferme o smentite ufficiali".