Come commissario europeo con Ursula von der Leyen, anziché Paolo Gentiloni, "vorremmo un nome più in discontinuità, visto che è il leit motiv dell'altro contraente di governo. Aspettiamo di avere una notizia definitiva". Lo dice la capodelegazione del M5S nel Parlamento Europeo Tiziana Beghin, a Bruxelles, rispondendo in merito alle indiscrezioni che indicano nell'ex premier il possibile candidato dell'Italia per il posto di commissario europeo.