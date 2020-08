Emergenza Venezia, Elisabetta Spitz commissario Mose

Vertice straordinario a Palazzo Chigi su Venezia. Nel Cdm "adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza come richiesto dal presidente della regione Zaia e questo ci consentirà di varare già le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso volte a ripristinare la funzionalità dei servizi", ha annunciato il premier Giuseppe Conte al termine di un vertice in prefettura.

"Per quanto riguarda il ristoro dei danni - ha poi spiegato- ci sono due fasi: la prima consentirà di indennizzare privati ed esercenti commerciali fino ad un limite di 5mila euro per i privati e 20 mila per gli esercenti. Questi soldi potranno arrivare subito. Poi chi ha danni più consistenti saranno quantificati con più calma e ovviamente dietro istruttoria tecnica e potranno anche essere liquidati quelli maggiori".



Quanto alle polemiche legate al Mose, Conte ha spiegato che "siamo pronti per la designazione del commissario straordinario del Mose che già c'è, e dobbiamo integrare anche la nomina del Consorzio Venezia Nuova e poi ancora c'è il provveditorato di competenza sulle acque su cui stiamo facendo una valutazione". ''Al momento abbiamo individuato la data del 26 novembre per il Comitatone per una governance di tutti i problemi, dal Mose alle Grandi Navi a un maggiore coordinamento tra tutte le autorità competenti'', ha annunciato il premier

Poco dopo la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha confermato a Radio Capital che il supercommissario per il Mose "sarà Elisabetta Spitz", ex direttore dell'Agenzia del Demanio.

Conte questa mattina ha incontrato la popolazione locale e i commercianti. "Walter Mutti ha perso la sua edicola, sommersa dall'impeto delle acque. Stamane l'ho incontrato in Prefettura a Venezia: ho ascoltato le sue parole di dolore, uguali a tante altre che mi giungono dai cittadini veneziani. Il Governo è solidale e presente, nessuno resterà da solo", ha scritto il premier su Twitter.

ZAIA - "Stamattina ho partecipato ad un incontro operativo in Prefettura a Venezia per dare risposte immediate alla città ferita e a tutto il litorale devastato dalle maree eccezionali dell'altra notte. Ho chiesto tre cose, fondamentalmente: l'immediata dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, con il conseguente stanziamento di risorse; pieni poteri al sindaco per la gestione della situazione in città: una soluzione rapida alla questione Mose, che è un cantiere STATALE (lo ricordo nuovamente ai lazzaroni che si ostinano a pensare il contrario)", scrive su Facebook il governatore del Veneto Luca Zaia, aggiungendo che "tutta la costa veneta ha subìto la marea eccezionale dell'altra notte". "A Barbamarco di Porto Tolle (Rovigo), come vedete più di 40 cavane sono andate distrutte. Anche qui la situazione è tragica, stiamo intervenendo per capire l'entità dei danni", si legge nel post.

Su Twitter Zaia ha elogiato i veneziani e i veneti che "in queste 30 ore, dopo l'acqua alta straordinaria (187 centimetri) dell'altra notte, non sono rimasti a guardare. Si sono rimboccati le maniche ed hanno spazzato via acqua, fango e rifiuti, per riportare la situazione alla normalità". In particolare "il bar Dogale nel campo adiacente ai Frari. Ieri era uno dei pochissimi aperti in zona. Nessuna lamentela, nessun pianto, nessuna accusa. Nel pomeriggio all'interno c'erano il gestore e tre dipendenti che pulivano il fango senza far mancare il servizio ai clienti".

Quanto al Mose, "servono ancora risorse pari 400 milioni di euro che non sono ancora state stanziate dal Governo". "Aspettare ancora fino al 2021 mi sembra tanto. Non sono ancora ben definite le motivazioni per cui ci siano ancora dei lavori da fare, quali siano esattamente e se la gestione è ben programmata, è un opera faraonica: sott’acqua ci sono dei grattaceli in cemento armato”, ha detto a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24.

Soprintendente: "Ci saranno altri picchi e altri danni"