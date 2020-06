Impeachment Trump, via libera da Nancy Pelosi

Nancy Pelosi (Foto AFP)

"I fatti sono incontestabili: il presidente ha abusato del suo potere per un suo vantaggio politico alle spese della nostra sicurezza nazionale". Lo ha detto la Speaker Nancy Pelosi nella dichiarazione con cui oggi annunciato di aver chiesto al presidente della commissione che presiede l'impeachment di scrivere gli articoli per la messa in stato d'accusa di Donald Trump.

"Le azioni del presidente hanno violato seriamente la costituzione, è in gioco la nostra democrazia, il presidente non ci lascia altra scelta che agire", ha evidenziato Pelosi nella dichiarazione trasmessa oggi in diretta televisiva dopo aver ricordato come in "America nessun è al di sopra alla legge, il presidente non è al di sopra della legge".

"Oggi chiedo ai nostri presidenti di commissioni di procedere gli articoli di impeachment", ha detto la Speaker democratica senza specificare nulla sui tempi del voto per la messa in stato d'accusa. Ma l'annuncio di oggi aumenta la possibilità che avvenga prima della pausa per le vacanze di Natale.

"Don't mess with me", non provocatemi. Si è chiusa con un duro, inedito, scontro tra Nancy Pelosi ed un giornalista la conferenza stampa della Speaker. A provocare la reazione della democratica, è stata alla domanda, urlata dal giornalista mentre Pelosi stava lasciando la sala: "Signora Speaker, lei odia il presidente?". "Io non odio nessuno", ha risposto Pelosi fermandosi, visibilmente irritata e tornando indietro verso il podio. "Io credo che il presidente sia un codardo quando si tratta di aiutare i nostri ragazzi che hanno paura della violenza delle armi - ha poi detto - credo che sia crudele perché non aiuta i dreamer, credo che neghi la realtà sulla crisi climatica". "Ma questo - ha aggiunto riferendosi all'impeachment - ha a che vedere con la costituzione degli Stati Uniti ed io come cattolica sono risentita dal fatto che lei usi la parola odio riferita a me, io non odio nessuno". "Io ancora prego per il presidente quindi non provocatemi quando si tratta di una parola del genere", ha concluso lasciando il podio. Trump ed i repubblicani accusano costantemente i democratici di agire solo spinti dall'odio verso il presidente.

Nel frattempo è stata fissata per lunedì prossimo alle 9 di Washington, le 15 in Italia, la prossima audizione per l'impeachment della commissione Giustizia. Nell'audizione saranno "ricevute le presentazioni dei consiglieri legali della commissione di Intelligence e della commissione Giustizia". Saranno presenti legali dei democratici e dei repubblicani.

Dura risposta della Casa Bianca: "Nancy Pelosi e i democratici dovrebbero vergognarsi: Donald Trump non ha fatto altro che guidare il nostro Paese, ottenendo un boom dell'economia, più posti di lavoro ed un esercito più forte, solo per nominare alcuni dei suoi principali successi", afferma la portavoce Stephanie Grisham su Twitter. "Aspettiamo con ansia un giusto processo al Senato", conclude. La procedura dell'impeachment prevede che l'incriminazione del presidente venga decisa dalla Camera mentre il processo sia svolto dal Senato che al momento, a differenza della Camera, è a maggioranza repubblicana.

Poco prima della dichiarazione della Speaker, Trump con una serie di tweet aveva detto che se la Camera è intenzionata ad avviare l'impeachment "senza aver un caso e a scapito del Paese" lo facesse "ora, in fretta, in modo che io possa avere un giusto processo al Senato e così il nostro Paese può tornare alla normalità". "Avremo Schiff, i Biden, Pelosi e molti altri a testimoniare, e riveleremo, per la prima volta come il nostro sistema sia veramente corrotto", ha detto il presidente riferendosi alla maggioranza repubblicana che controlla il Senato che dovrà gestire il processo, dall'esito sulla carta scontato, in cui lui comunque sarà l'imputato.

"I nullafacenti, estremisti di sinistra democratici hanno appena annunciato che faranno l'impeachment contro di me sul nulla", ha rincarato la dose Trump dopo l'annuncio di Nancy Pelosi. "Hanno già dovuto rinunciare alla ridicola roba di Mueller - ha aggiunto riferendosi al Russiagate - e ora si attaccano a due telefonate assolutamente appropriate (perfette) telefonate con il presidente ucraino".

In un successivo tweet Trump afferma che i democratici utilizzano a fini politici quindi "l'importante e raramente usato impeachment" che ora "sarà usato per attaccare futuri presidenti". "Questo non è quello che i nostri Padri fondatori avevano in mente - conclude - la cosa buona è che i repubblicani non sono mai stati così uniti. Noi vinceremo!".