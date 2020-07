Impeachment, Trump: "Voglio un processo immediato"

(AFP)

"Voglio un processo immediato" in Senato. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un tweet in cui ha attaccato i Democratici, colpevoli a suo dire, di non avergli garantito un "processo equo" alla Camera mentre "ora vogliono dire al Senato come svolgere il loro processo" sull'impeachment. "In realtà non hanno alcuna prova", ha sottolineato il presidente, mettendo in evidenza che "il caso presentato dai dem è così farraginoso che non vogliono nemmeno un processo".

Tornando ad attaccare il presidente della commissione Intelligence durante l'inchiesta sul Kievgate, Trump in un altro post ha poi scritto che "la ragione per cui i Democratici non vogliono sottoporre gli articoli dell'impeachment al Senato è che non vogliono che il politico corrotto Adam Shifty Schiff testimoni sotto giuramento". Né, ha aggiunto Trump, i Democratici vogliono che testimonino "i Biden" e "la talpa" che rivelò la telefonata con il presidente ucraino che portò alla messa in stato di accusa del presidente.