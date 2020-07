Iran, decine di migliaia in piazza: "Vendetta"

Decine di migliaia di persone stanno manifestando per le strade di Teheran e in centinaia di altre città in Iran per protestare contro il raid aereo americano che ha portato all'uccisione del generale Qassem Soleimani a Baghdad. Lo riferiscono i media iraniani, affermando che durante le manifestazioni sono stati intonati slogan di ''Morte all'America'' e ''Vendetta, vendetta''.