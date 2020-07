Libia, governo Tripoli: sì al cessate il fuoco Putin-Erdogan

(Foto Afp)

Il Consiglio presidenziale del governo di concordia nazionale libico (Gna) "accoglie con favore qualsiasi appello serio alla ripresa del processo politico e per porre fine al conflitto" in Libia. E' quanto si legge in una nota diffusa nelle ultime ore dal Gna dopo che ieri il presidente russo Vladimir Putin e il leader turco Recep Tayyip Erdogan hanno fatto appello a "un cessate il fuoco in Libia" a partire dalla mezzanotte di domenica prossima. La nota fa riferimento all'Accordo politico libico firmato nel dicembre 2015 a Skhirat, in Marocco, e alla prossima conferenza di Berlino sulla Libia.