Virus misterioso, i consigli dell'ambasciata italiana a Pechino

(Foto Afp)

In merito alla situazione della polmonite causata dal Coronavirus, l'ambasciata italiana a Pechino raccomanda di fare riferimento ai seguenti siti: WHO: https://www.who.int/health-topics/coronavirus, CDC (Centers for Disease Control and Prevention): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html, Viaggiare Sicuri: http://www.viaggiaresicuri.it/country/CHN. E raccomanda inoltre di evitare contatti con animali e persone affette da patologie respiratorie.

Il ministero della Salute: "Posticipare viaggi in Cina"