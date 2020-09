Coronavirus, in Iran contagiato il viceministro della Sanità

Controlli Coronavirus in Iran (Photo by Hussein FALEH / AFP)

Il vice ministro iraniano della Sanità, Iraj Harirchi, è tra le decine di persone contagiate in Iran dal nuovo coronavirus. Lo riporta la tv satellitare al-Arabiya che rilancia notizie diffuse dall'agenzia semi-ufficiale iraniana Ilna. Secondo l'emittente, un portavoce del ministero ha confermato che Harirchi è in quarantena. In Iran sono 15 le vittime e 95 i casi di contagio confermati dalle autorità. "E' positivo il test sul coronavirus per il vice ministro della Sanità Harirchi, che è stato in prima linea nella battaglia contro il coronavirus", ha scritto in un tweet Alireza Vahabzadeh, consigliere per l'informazione del ministero.