Coronavirus, il Louvre resta chiuso

(Foto Afp)

Il museo del Louvre resta chiuso anche oggi. Come si legge su lefigaro.fr i dipendenti, preoccupati per l'epidemia di coronavirus, in assemblea hanno votato nuovamente per il diritto all'allontanamento dal posto di lavoro. Già ieri era stato esercitato lo stesso diritto, che consente a un dipendente di interrompere il lavoro a causa del pericolo "grave e imminente per la sua vita o la sua salute", portando così alla chiusura del museo.

La chiusura della Tour Eiffel al pubblico invece "non è per il momento in programma", ha dichiarato la sindaca di Parigi Anne Hildago in una intervista all'emittente LCI. "La Tour Eiffel non è un luogo chiuso. Ci sono gli ascensori è vero, ma è un luogo in cui l'aria circola liberamente", ha aggiunto, precisando che la situazione rimane sotto osservazione. Hildago invita chi usa i mezzi pubblici ad adottare "tutte le precauzioni".