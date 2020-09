Coronavirus, ecco l'immagine del virus realizzata negli Usa

(FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News)

Un'immagine rilasciata dal National Institute Of Allergy And Diseases mostra alcuni dettagli del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Ottenuta grazie all'utilizzo di microscopi elettronici a scansione e a trasmissione, le foto del patogeno isolato in un paziente negli Stati Uniti sono molto dettagliate.

Le particelle di virus emergono dalla superficie delle cellule coltivate in laboratorio. I picchi sul bordo esterno delle particelle virali, simili a una corona, danno ai coronavirus il loro nome.