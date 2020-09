Coronavirus, 349 contagiati in Germania

(Afp)

Sono 349 i contagiati da coronavirus in Germania. A renderlo noto è il Robert-Koch-Institut sulla sua homepage. In 24 ore si sono manifestati 109 nuovi casi. In generale, 175 casi -secondo quanto riferisce la Bild- sarebbero localizzati nel Nord Reno Vestfalia. Il ministero della Salute del Land, afferma il quotidiano, in realtà farebbe riferimento a 230 casi registrati. Il totale nazionale, secondo la Bild, sarebbe quindi superiore a 400.