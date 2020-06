Coronavirus, primo morto in Turchia: 98 casi di contagio

(Afp)

Il ministro della Salute di Ankara, Fahrettin Koca, ha confermato la notizia di un primo decesso per coronavirus in Turchia e ha riferito di 98 casi accertati di contagio, 51 dei quali nuovi. Il paziente deceduto aveva 89 anni, secondo quanto riportato da Anadolu.

Il leader turco Recep Tayyip Erdogan presiede in giornata una riunione di coordinamento per discutere delle eventuali nuove misure da adottare per contenere la diffusione della Covid-19. La Turchia ha già chiuso scuole e università, cinema e locali e imposto il divieto di viaggio per 20 Paesi.