Coronavirus, Di Maio: "Stanno arrivando mascherine da tutto il mondo"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Mascherine stanno arrivando da tutto il mondo in Italia. Ad annunciarlo su Facebook è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che cita gli aiuti inviati da Egitto, India, Cina, Europa, Russia e Brasile.

"Stanno arrivando i rinforzi per i nostri medici, infermieri, operatori sociosanitari. Per tutte le donne e uomini che stanno faticando negli ospedali per salvare vite umane. Grazie al lavoro fatto nell’ultima settimana, da tutto il mondo stanno arrivando le mascherine che vi servivano", scrive Di Maio.

Solo oggi: vi sono stati 1,5 milioni di arrivi dall'Egitto, 40.000 dall'India, 2,5 milioni dalla Cina, 2 milioni "dal cuore dell’Europa",

Inoltre, aggiunge il ministro degli Esteri, "aspettiamo gli aerei russi, un carico di 2,5 milioni dal Brasile e un altro carico cinese da un milione entro la notte. Nessuno verrà lasciato solo, ve lo prometto. Resistete!".

"Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera dal ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, il quale mi ha assicurato che ci spediranno 110mila mascherine entro le prossime 48 ore. Si tratta dello stesso numero di mascherine che dovevano arrivare in Italia nei giorni scorsi e che invece sono state sequestrate dalle autorità ceche", ha scritto sempre su Facebook Di Maio aggiungendo che si sono anche sbloccate 200mila mascherine "ferme in Turchia".

Mentre "nel pomeriggio sarò a Pratica di Mare per seguire da vicino, in stretto coordinamento con il ministero della Difesa, la Protezione civile e il commissario Arcuri, gli arrivi dei 9 voli provenienti dalla Russia che porteranno in Italia nuovi carichi di strumentazioni sanitarie (mascherine, ventilatori, tute protettive, macchinari per le analisi, tamponi), altro personale medico e squadre di disinfezione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook.