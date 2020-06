Coronavirus, in Cina nessun contagio locale e altri 39 'importati'

Foto AFP

La Cina segnala 39 nuovi casi 'importati' di coronavirus, ma nessuno di trasmissione locale da Covid-19. Nella provincia di Hubei altre nove persone sono morte ieri a causa della pandemia, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale. Nel gigante asiatico, riportano i media ufficiali, sono in totale 353 i casi 'di ritorno'. Dieci degli ultimi 39 vengono segnalati a Pechino e altrettanti a Shanghai.

Ieri, ha confermato stamani la Commissione sanitaria nazionale, altre 459 persone sono state dimesse dagli ospedali per un totale di 72.703 dall'inizio dell'emergenza. Nel Paese sono 81.093 i casi confermati di Covid-19 e sono 3.270 le persone morte a causa della diffusione del coronavirus.

Buone notizie dalla Corea del Sud, dove si registra il numero più basso di nuovi casi di coronavirus da fine febbraio. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), sono 64 i nuovi casi di infezione e in totale sono 8.961 le persone che nel Paese si sono ammalate a causa della diffusione di Covid-19. Ieri in Corea del Sud sono morte altre sette persone che erano risultate positive ai test per il coronavirus e, riporta l'agenzia Yonhap, il bilancio complessivo delle vittime sale così a 111. Stando ai Kcdc, la maggior parte delle vittime sono anziani con patologie pregresse.