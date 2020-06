Coronavirus, in Usa oltre 600 morti e 50mila contagi

(Afp)

I morti per coronavirus negli Stati Uniti sono 646 e i contagiati 50.076. Lo riferisce la Cnn basandosi sui dati forniti dalla sanità pubblica, precisando che i decessi di oggi sarebbero un centinaio. Casi di coronavirus sono stati riscontrati in tutti i 50 stati dell'Unione.

"Il numero dei contagi a New York sta raddoppiando ogni tre giorni", ha detto il governatore Andrew Cuomo in una conferenza stampa durante la quale ha precisato che i casi confermati nella Grande Mela sono almeno 25.665. Il governatore democratico ha aggiunto che si stima che saranno necessari 140mila posti letto, 40mila in terapia intensiva. Attualmente lo stato ne ha 53mila.