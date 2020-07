Coronavirus, Usa hanno più casi al mondo

(Afp)

Con 81.321 casi di coronavirus confermati, gli Stati Uniti hanno superato la Cina e l'Italia e sono ora il Paese al mondo con più contagi. Lo riferisce il 'New York Times'.

Il presidente statunitense Donald Trump ha esortato la Camera dei Rappresentanti ad approvare "senza ritardi" il pacchetto di stimoli all'economia americana da duemila miliardi di dollari per fronteggiare l'emergenza.

Trump ha quindi ringraziato sia i democratici che i repubblicani per aver approvato all'unanimità il pacchetto di incentivi al Senato. "Sono profondamente grato che entrambe le parti si siano unite per aiutare lavoratori e famiglie in questo momento di necessità".