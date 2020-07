Coronavirus, von der Leyen: "Dottori e infermieri Europa e Italia eroi"

Afp

"Tengo a rendere omaggio alle donne e agli uomini che combattono" il coronavirus Sars-Cov-2. "Penso agli infermieri, ai medici e ai prestatori di assistenza, in Italia e in tutta l'Europa, che sono corsi incontro al pericolo senza porsi domande. Questi eroi si mettono in gioco, giorno dopo giorno, per salvare i nostri parenti e i nostri nonni, i nostri amici e i nostri colleghi, i prossimi e gli estranei". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo nella sessione plenaria straordinaria del Parlamento Europeo che si tiene oggi a Bruxelles.