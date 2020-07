Coronavirus Usa, ok a test rapido: diagnosi in 5 minuti

(Afp)

Gli Stati Uniti hanno approvato l'introduzione di un test rapido che, in cinque minuti, è in grado di diagnosticare un eventuale contagio da coronavirus. A elaborarlo sono stati gli Abbott Laboratories, spiegando che si tratta di un dispositivo piccolo e portatile, della dimensione di un tostapane, che può essere utilizzato fuori dagli ospedali. Serviranno invece 13 minuti per confermare un caso negativo. L'introduzione del test rapido è stata autorizzata dall'Us Food and Drug Administration.