Coronavirus, oltre 30mila morti nel mondo: un terzo in Italia

Afp

Sono 665.164 i contagi da nuovo coronavirus nel mondo secondo il conteggio del Centro studi su Covid-19 della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale hanno raggiunto quota 30.852, in base all'ultimo aggiornamento, di cui un terzo si concentrano proprio in Italia (10.023). Segue la Spagna con 5.982 morti. Quanto al numero di positivi confermati gli Stati Uniti hanno il numero più alto, con 124.686 casi.

ECDC - Sono ormai 331.122 i casi di Covid-19 segnalati nell'Unione europea e nel Regno Unito, con 20.984 decessi. L'aggiornamento quotidiano arriva dall'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), che fornisce il dettaglio paese per Paese: Italia (92.472), Spagna (72.248), Germania (52.547), Francia (37.575), Regno Unito (17.089 ), Paesi Bassi (9.762), Belgio (9.134), Austria (8.291), Portogallo (5.170), Norvegia (3.845), Svezia (3.447), Repubblica Ceca (2.663), Irlanda (2.415) , Danimarca (2.201), Lussemburgo (1.831), Polonia (1.638), Romania (1.452), Finlandia (1.218), Grecia (1.061), Islanda (963), Slovenia (691), Croazia (657 ), Estonia (640), Ungheria (408), Lituania (394), Bulgaria (331), Lettonia (305), Slovacchia (295), Cipro (179), Malta (139) e Liechtenstein (61).

Ecco invece l'elenco relativo ai decessi: Italia (10.023), Spagna (5.690), Francia (2.314), Regno Unito (1.019), Paesi Bassi (639) , Germania (389), Belgio (353), Svezia (102), Portogallo (100), Austria (68), Danimarca (65), Irlanda (36), Grecia (32), Romania (29), Norvegia (20) , Lussemburgo (18), Polonia (18), Ungheria (13), Repubblica Ceca (11), Finlandia (9), Slovenia (9), Bulgaria (7), Lituania (7), Croazia (5), Cipro (5 ), Islanda (2) ed Estonia (1).