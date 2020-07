"Il virus ha distrutto la mia famiglia, state a casa"

(Afp)

Ha perso il fratello 51enne ed i due genitori nel giro di pochi giorni. E ora spera per il marito, anche lui malato di Covid-19 e la cui vita dipende da un respiratore. La donna, la 54enne Kelly Conkey Billups, dell'Ohio, ha voluto lanciare un appello attraverso The Columbus Dispatch a tutti gli americani, perché restino in casa e proteggano i loro cari. "Ha distrutto la mia famiglia. Ha spezzato la mia famiglia", ha detto parlando della malattia dalla sua casa a Grove City dove è chiusa in quarantena.

"E' come un incubo. E' come se sapessi che stai per essere investito da una violenta tempesta invernale e ti prepari a resistere e ti chiudi dentro e ti chiedi quanto durerà e cosa succederà quando sarà tutto finito e come farai a uscirne. Ma ora io non so come uscirne".

David Conkey, il fratello di Kelly, è morto domenica all'età di 51 anni dopo essersi ammalato. Appena tre giorni più tardi sono morti entrambi i genitori della donna, a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Si erano conosciuti e fidanzati al liceo e sposati nel 1963, ha raccontato la donna. La madre, la 75enne Judith, era da poco stata operata e si trovava ancora in convalescenza. Doveva fare un periodo di riabilitazione e la figlia e il genero erano andati a Columbus per sistemare tutto il necessario per la degenza nella struttura riabilitativa.

Al ritorno a casa il marito di Kelly, David, aveva manifestato i primi sintomi della malattia. Gli erano state quindi diagnosticate due infezioni ed era stato ricoverato. Ora ha bisogno di un respiratore. Successivamente sono emersi i primi problemi con il padre, e poi con la madre.