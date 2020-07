Coronavirus, in Francia oltre 7500 morti

Foto AFP

A partire dal 1 marzo le vittime da coronavirus in Francia sono state 7.560. Lo ha riferito nel corso di una conferenza stampa il direttore generale della Sanità, Jérôme Salomon. I decessi in ospedale sono stati 5.532, +441 nelle ultime 24 ore, con 2.026 decessi nelle case di cura. Dall'inizio dell'epidemia, i pazienti guariti sono stati 15.438. In aumento anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, salite a 6.838 rispetto alle 6.662 di ieri.