Coronavirus, Downing Street: "Johnson è riuscito a camminare"

(Fotogramma)

Lo staff di Boris Johnson ha fornito alla stampa un nuovo aggiornamento sulle condizioni del premier, ricoverato da domenica al St Thomas Hospital a causa dell'aggravamento delle sue condizioni. "Il primo ministro è stato in grado di fare brevi camminate, con periodi di pausa, nell'ambito delle cure che sta ricevendo per la sua guarigione", ha riferito un portavoce. Johnson ha inoltre "parlato con i suoi medici e ringraziato l'intero team sanitario per le incredibili cure ricevute". Infine, ha riferito il portavoce di Downing Street, i pensieri del premier vanno alle persone "affette da questa terribile malattia".

Johnson che ieri è uscito dal reparto di terapia intensiva, "continua ad essere di ottimo umore", aveva affermato in mattinata il suo staff.

Downing Street non ha indicato alcuna data per il ritorno al lavoro del premier. Una decisione, è stato spiegato, che verrà presa secondo le indicazioni dei medici.