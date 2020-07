Coronavirus, quasi 4.600 morti in Germania: Baviera regione più colpita

(Fotogramma)

Più di 143.000 casi di Covid-19 e quasi 4.600 morti con coronavirus. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Robert Koch, che monitora le malattie infettive in Germania, parlano di 1.785 nuovi casi - dieci in più rispetto ai 1.775 segnalati ieri - e di un totale di 143.457 persone positive al coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 194 decessi e sono 4.598 in totale i morti a causa della pandemia.

La Baviera, che ha annunciato il rinvio dell'Oktorberfest che si sarebbe dovuto tenere dal 19 settembre al 4 ottobre, è la regione più colpita con 38.310 casi e 1.336 decessi. Seguono la Reniana Nord Westfalia, con 29.389 contagi e 896 morti e il Baden-Wurtemberg con 28.712 casi e 1.031 decessi. A Berlino sono 97 i morti con coronavirus, tre in più rispetto ai dati annunciati ieri, e 5.237 i casi.