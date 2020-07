Coronavirush, Johnson a Downing Street da lunedì?

Immagine di repertorio (Afp)

Il primo ministro britannico Boris Johnson potrebbe tornare al lavoro lunedì. Lo sostiene il quotidiano Telegraph, spiegando l'intenzione di Johnson di rientrare al Numero 10 di Downing Street per ''riprendere il controllo della crisi causata dal coronavirus''. Il giornale sostiene anche che il premier avrebbe detto ai suoi collaboratori di organizzare incontri individuali con i ministri di governo la prossima settimana.

''Non è il tipo di persona che resta con le mani in mano. Veramente ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo la scorsa settimana'', ha detto una fonte citata dal Telegraph. ''Il fatto che abbia avuto una conversazione telefonica con la Regina mercoledì sera indica che si sente in grado di lavorare'', ha aggiunto. Ieri un portavoce di Downing Street, riferendo che il premier è ancora in convalescenza dopo il contagio da coronavirus che lo ha costretto al ricovero ospedaliero, ha detto che non è possibile "dare una data" per il ritorno di Johnson alla piena attività.

Il primo ministro britannico Boris Johnson sta recuperando, ''è in ottima forma'' e tornerà al lavoro quando lo decideranno i medici, ha fatto sapere dal canto suo il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, intervistato da Sky News. "Sono sicuro che tornerà non appena i suoi medici lo consiglieranno", ha spiegato. Rispetto alle indiscrezioni del Telegraph, Hancock ha detto che "questa decisione spetta al primo ministro in consultazione con i suoi medici. Gli ho parlato ieri, è in ottima forma e si sta decisamente riprendendo".