Coronavirus, altri 468 morti in Gb

(Afp)

Nel Regno Unito sono stati registrati altri 468 decessi da coronavirus, secondo i dati aggiornati al pomeriggio di venerdì e resi noti oggi dalla autorità sanitarie. Il totale dei decessi da Covid-19 è attualmente di 34.466. Sono inoltre stati registrati 3.451 nuovi casi positivi, per un totale di 240.161 casi. Gli ultimi dati sui decessi comprendono non solo i morti in ospedale, come avveniva in precedenza, ma anche quelli nelle strutture per anziani e nelle abitazioni.