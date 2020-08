Coronavirus, negli Usa altri 1.224 morti in un giorno

(Afp)

Altri 25.060 casi di coronavirus e altre 1.224 vittime nelle ultime 24 ore. E' il nuovo drammatico record degli Stati Uniti, dove secondo l'ultimo conteggio della Johns Hopkins University sono almeno 1.467.884 le persone contagiate dal Covid-19 e 88.754 quelle morte a causa del virus. Il totale comprende i casi provenienti da tutti i 50 stati, dal Distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, nonché casi rimpatriati.

Intanto L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha espresso aspre critiche su come la pandemia di coronavirus sia stata gestita dall'attuale amministrazione Usa. Obama non ha nominato il suo successore, il presidente Donald Trump, ma il suo riferimento è stato evidente. “Più di ogni altra cosa questa pandemia ha finalmente alzato completamente il sipario sul fatto che tantissimi uomini al comando non sanno cosa fare. E molti di loro non stanno neanche facendo finta di essere al comando", ha detto nel suo intervento ad una cerimonia di laurea di studenti afroamericani

Obama ha quindi attaccato "i cosiddetti adulti" per "perché le cose sono così incasinate". "Fai quello che pensi sia giusto. Fare ciò che è bello, ciò che è conveniente, ciò che è facile. Ecco come pensano i bambini piccoli. Sfortunatamente, molti cosiddetti adulti, anche con alcuni titoli fantasiosi e lavori importanti, la pensano ancora così. Ecco perché le cose vanno così male", ha detto ai diplomati.