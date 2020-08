Fase 2 in Gb, quarantena di 14 giorni per chi arriva dall'estero

Immagine di repertorio (Afp)

Un periodo di quarantena di 14 giorni sarà imposto in Gran Bretagna a chi arriva dall'estero, anche ai britannici che tornano a casa, anche ai visitatori che arrivano da Paesi vicini come la Francia, "per limitare una seconda diffusione del coronavirus". Come ha anticipato il ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, i visitatori dovranno comunicare al loro arrivo l'indirizzo in cui trascorreranno il periodo di isolamento richiesto. La decisione che il governo deve ancora annunciare formalmente entrerà in vigore il mese prossimo.