Fase 2, Sanchez: "Via libera da luglio a turisti stranieri"

(Afp)

I turisti stranieri potranno tornare in Spagna per trascorrere le loro vacanze a partire dal prossimo primo luglio, ha annunciato il premier, Pedro Sanchez. La Spagna, insieme all'Italia, è stata tra i Paese più colpito dall'epidemia di Covid-19 in Europa, dopo la Russia e il Regno Unito. "La ripresa dell'arrivo di turisti stranieri avverrà in sicurezza".

Sono ancora diminuiti in Spagna i decessi per Covid-19. Il dato relativo alle ultime 24 ore è di 48 morti - per un totale di 28.678 - meno dei 56 registrati ieri. I nuovi contagi accertati sono 361, per un totale di 235.290.

Migliaia di persone hanno manifestato oggi a bordo delle loro auto nelle grandi città della Spagna in risposta all'appello, lanciato dal partito di estrema destra Vox per contestare la gestione della crisi del coronavirus da parte del governo e chiedere le dimissioni del premier Pedro Sanchez. Le manifestazioni si sono svolte, tra l'altro, a Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga, Cordova, Valencia, Bilbao. Vox accusa il governo di aver imposto norme restrittive per contenere la pandemia che portano il Paese alla rovina e limitano illegalmente i diritti e le libertà dei cittadini.