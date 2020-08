Coronavirus, gli abbracci di plastica anti-contagio

(Afp)

Un 'muro' trasparente di plastica per le riunioni familiari al tempo del coronavirus. La foto dell'Afp documenta la soluzione adottata in Francia da una casa di riposo di Bourbourg, nel nord del paese. Per evitare rischi di contagio, ospiti e parenti si incontrano con speciali misure di precauzione. Nella stessa stanza, ma separati da un sottile strato di plastica che consente un contatto virtuale e annulla i rischi di trasmissione del Covid.