Caso Floyd, Barbra Streisand regala azioni Disney alla figlia

Barbra Streisand

Barbra Streisand ha reso la figlia di sei anni di George Floyd azionista della Disney. La bambina, Gianna Floyd ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui tiene tra le mani una lettera presumibilmente ricevuta dalla celebre cantante statunitense. Accanto alla foto, infatti, i ringraziamenti alla Streisand: "Grazie Barbra Streisand per il mio pacchetto, grazie a te ora sono un azionista della Disney", ha scritto.

Non è chiaro quante azioni Streisand abbia acquistato per Gianna, il cui padre è morto mentre era in custodia della polizia il mese scorso a Minneapolis, dopo che un agente di polizia bianco ha premuto il ginocchio sul suo collo per quasi nove minuti.

Le azioni Disney sono attualmente valutate a circa 115 dollari l'una. Prima della pandemia di coronavirus, venivano scambiate fino a 150 dollari l'una.