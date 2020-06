Sassoli: "Su Recovery plan non accetteremo passi indietro"

(Foto Afp)

La Commissione europea ha presentato "una proposta ambiziosa" sul Recovery Plan , "che per noi rappresenta la base minima di partenza e non accetteremo nessun passo indietro". Lo dice il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, intervenendo oggi all'apertura del Consiglio Europeo in videoconferenza.

"Riteniamo che sia ancora possibile apportare alcuni miglioramenti, in modo da garantire che le decisioni fondamentali che adotteremo vadano a beneficio dei cittadini. Nessuno deve rimanere indietro", sottolinea aggiungendo: "Il tempo è un lusso che non possiamo permetterci: dobbiamo agire con urgenza e coraggio, perché i cittadini, le imprese e le economie dell'Unione hanno bisogno di una risposta immediata. I cittadini si aspettano un'azione coraggiosa".

Per il Parlamento europeo, l'introduzione di nuove risorse proprie è la condizione "indispensabile" per qualsiasi accordo sull'Mff, il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27, legato a doppio filo a Next Generation Eu, il piano Ue per la ripresa, continua Sassoli.

"Questo debito comune - afferma - deve essere ripagato in modo equo senza lasciare l'onere alle generazioni future. E noi possiamo farlo puntando su crescita e sviluppo. A questo proposito non dimentichiamo che intervenire solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul debito dei singoli Stati Membri e sarebbe più costoso per l'Unione nel suo insieme".

"Abbiamo ora l'opportunità di rimodellare l'Europa e di renderla più equa, più verde e più lungimirante. A tal fine dobbiamo cogliere al volo questa occasione per introdurre un paniere di nuove risorse proprie", aggiunge.